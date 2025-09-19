Successo ad Abano Terme | asportato con il robot Da Vinci un tumore renale di oltre due chili

Padovaoggi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Urologia del Policlinico Abano di Abano Terme ha eseguito l’asportazione di un tumore renale di 15 centimetri di diametro e del peso di 2 chili e 200 grammi con un intervento robotico mini-invasivo. Il paziente, un uomo di 73 anni del Padovano operato nei giorni scorsi, è stato dimesso dopo due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

