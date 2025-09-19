Successo ad Abano Terme | asportato con il robot Da Vinci un tumore renale di oltre due chili
L’Urologia del Policlinico Abano di Abano Terme ha eseguito l’asportazione di un tumore renale di 15 centimetri di diametro e del peso di 2 chili e 200 grammi con un intervento robotico mini-invasivo. Il paziente, un uomo di 73 anni del Padovano operato nei giorni scorsi, è stato dimesso dopo due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
