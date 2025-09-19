Successo a Napoli per Pino È - Il viaggio del Musicante Domani sera su Rai1 l' omaggio al cantautore

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commozione di Mahmmod con «Terra Mia», i ricordi di Clementino, l'omaggio in versi di «Napule è» di Geolier, le mattatrici Emma e Giorgia, con la loro splendida «Vento di passione», l'anima nobile di Diodato con «Anna verrà»: nella notte di Pino Daniele, undicimila in Piazza Pebliscito, «Pino E' – Il viaggio del musicante»”, la musica italiana si scopre una grande famiglia nel segno della solidarietà e della amicizia per un evento che Rai Uno trasmette domani sera in prima serata e che ha premiato Rossana De Pace come vincitrice assoluta di Musicante Award- Premio Pino Daniele, il Live Contest promosso dalla Fondazione Pino Daniele Ets. 🔗 Leggi su Iltempo.it

successo a napoli per pino 200 il viaggio del musicante domani sera su rai1 l omaggio al cantautore

© Iltempo.it - Successo a Napoli per Pino È - Il viaggio del Musicante. Domani sera su Rai1 l'omaggio al cantautore

In questa notizia si parla di: successo - napoli

Alberto Rossi: “Il segreto del successo di Un Posto al Sole? Non si può riassumere in un solo concetto. Napoli è fioriera di storia” | Esclusiva

Clamoroso Insigne, l’ultima ora lascia tutti sorpresi: cosa è successo all’ex capitano del Napoli

Lang al Napoli, arriva l’ultim’ora da Di Marzio: è successo in questi minuti

Il 19 settembre di 44 anni or sono Pino Daniele leggenda a Napoli, con anteprima a Sapri!; Il 19 settembre di 44 anni or sono Pino Daniele leggenda a Napoli, con anteprima a Sapri!; Il concerto di Pino Daniele al Plebiscito nel 1981, il fotografo Ferrara: «Fu un comizio, era un cantautore militante».

successo napoli pino 200Successo a Napoli per Pino &#200; - Il viaggio del Musicante. Domani sera su Rai1 l'omaggio al cantautore - La commozione di Mahmmod con «Terra Mia», i ricordi di Clementino, l'omaggio in versi di «Napule è» di Geolier, le ... Come scrive iltempo.it

Pino Daniele, Napoli abbraccia il suo re in una notte di festa e ricordi - (Adnkronos) – Carlo Conti lo aveva promesso: "Non ci resta che fare un grande spettacolo". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Successo Napoli Pino 200