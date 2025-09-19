Su via Salaria una nuova rampa di svincolo per l' istituto Poligrafico L' opera sarà finanziata dai privati
Una nuova rampa di svincolo sulla via Salaria per agevolare l'accesso dei mezzi verso l'area del Poligrafico. Il progetto è stato già scritto da Roma Servizi per la Mobilità, che ha calcolato l'importo necessario per la realizzazione. Nuova rampa sulla via SalariaLa proposta è arrivata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Su via Salaria una nuova rampa di svincolo per l'istituto Poligrafico. L'opera sarà finanziata dai privati