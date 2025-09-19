Q uesta sera su Rai 3 va in onda alle 21.25 la seconda puntata di Kabul, la fiction italiana dal sapore internazionale sulla caduta della capitale afghana nell’agosto del 2021. La famiglia Nazary è sempre più in difficoltà. Mentre Zahara (Darina Al Joundi) e Baqir (Vassilis Koukalani) sono al sicuro nell’ambasciata francese, Amina (Hannah Abdoh) non riesce a raggiungerli perché torna in ospedale per portare via Nooria, la bimba che ha salvato. Il console italiano ( Gianmarco Saurino ) fa l’impossibile per permettere ai richiedenti asilo di partire per l’Europa. Tutti gli episodi della serie sono disponibili anche su RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Su Rai 3 la serie che racconta il dramma della capitale afghana dopo la seconda invasione dei talebani