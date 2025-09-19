Su Lgbt e famiglie la dottrina non cambia
Nel libro-intervista uscito ieri in Perù, Leone sbarra le porte all’ideologia gender e chiede di sostenere di più le coppie «tradizionali». Zero aperture anche sul diaconato femminile. E torna la prudenza geopolitica: il Vaticano non si pronuncia sul «genocidio» a Gaza. 🔗 Leggi su Laverita.info
Un migliaio di pellegrini LGBT+, famiglie, religiose e sacerdoti. Per la prima volta nella storia della Chiesa cattolica attraverseranno insieme, in pellegrinaggio, la Porta Santa di San Pietro. Il settimanale L’Espresso, nel numero del 29 agosto 2025, dedica a qu Vai su Facebook
