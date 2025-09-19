Stupro in un albergo a Ravello | la Procura chiede l’incidente probatorio per la 15enne

Salernotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Salerno ha chiesto l’incidente probatorio per valutare la testimonianza della turista 15enne statunitense che, l'8 luglio scorso, ha denunciato di essere stata stuprata da un dipendente di un albergo di Ravello, in Costiera Amalfitana, ora rinchiuso nel carcere di Poggioreale a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

