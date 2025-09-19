Stupro in un albergo a Ravello | la Procura chiede l’incidente probatorio per la 15enne
La Procura di Salerno ha chiesto l’incidente probatorio per valutare la testimonianza della turista 15enne statunitense che, l'8 luglio scorso, ha denunciato di essere stata stuprata da un dipendente di un albergo di Ravello, in Costiera Amalfitana, ora rinchiuso nel carcere di Poggioreale a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: stupro - albergo
Ravello, abusi in albergo sulla turista: la 15enne dovrà testimoniare - In relazione all'indagine che i carabinieri stanno conducendo su un presunto stupro commesso a danno di una 15enne, da un uomo di 41 anni, egiziano, all'interno di un albergo a Ravello, ... Lo riporta ilmattino.it