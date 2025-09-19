Stupri e immigrati | i numeri che la sinistra non vuole vedere

Quando, mesi fa, Robert Jenrick, ministro ombra della Giustizia per conto dei Tory, registrò un video mostrando su TikTok e Facebook dati dai quali risultava che in Gran Bretagna «afghani ed eritrei avevano 20 volte più probabilità di essere condannati per reati sessuali rispetto ai cittadini britannici», gli ambienti laburisti insorsero, accusandolo di razzismo, giudicando fuorvianti le cifre fornite. Le obiezioni della stampa progressista. Secondo gli opinionisti della stampa progressista, le statistiche svelate dall’esponente conservatore non avrebbero tenuto conto di un insieme di elementi, tra cui il fatto che i numeri riguarderebbero le accuse e non le sentenze, ma anche che nell’elencare le percentuali non sarebbe stata indicata l’età degli arrestati, così rendendo impossibile riflettere sulla probabilità che «le giovani popolazioni maschili commettano più crimini sessuali rispetto alla media nazionale». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stupri e immigrati: i numeri che la sinistra non vuole vedere

40% reati sessuali in Italia commesso da stranieri/ “Sinistra nasconde i dati in favore dell’accoglienza” - Secondo i dati forniti dal Viminale, il 40% dei reati sessuali in Italia è commesso da stranieri: il commento di Belpietro su Panorama ... Lo riporta ilsussidiario.net