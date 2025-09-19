Stuprata nel parcheggio. Lui massacrato di botte, lei abusata tra urla e suppliche.

"Che cosa ti ho fatto? Lasciami". Richiesta caduta nel vuoto. Lui avrebbe continuato a starle addosso, palpeggiandola e cercando di baciarla. Schiacciandola contro le auto in sosta quando avesse provato a divincolarsi. E ridendo alla sua richiesta di un perché a quella violenza. Finché non sarebbe arrivato anche il fratello dell’uomo, prima a incitarlo, "Vai, vai", e poi a prendere parte alla stessa violenza di cui, una sera di una decina di giorni fa, sarebbe rimasta vittima una ragazza. Violenza per la quale sono finiti in carcere, su disposizione del gip di Perugia, due fratelli di origini pugliesi, residenti a Gubbio, e un gualdese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

