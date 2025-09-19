Studentessa uccisa 18enne indagato per omicidio stradale

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale di Napoli ha denunciato per omicidio stradale il giovane di 18 anni che la scorsa notte ha investito e ucciso alla guida di un Suv una studentessa spagnola al Corso Umberto. Gli uomini guidati dal comandante Ciro Esposito hanno redatto il rapporto che è stato trasmesso in Procura a Napoli. Si è in attesa dei risultati degli accertamenti tossicologici sul giovane e di definire la dinamica dell’incidente. Di sicuro, la ragazza stava attraversando la strada sulle strisce. Il giovane si è fermato subito dopo l’impatto. Si chiamava Saray Arias Fernandez ed era di Ponferrada, un piccolo comune della provincia di Leon, nel nord della Spagna, la ragazza di 20 anni travolta ed uccisa da un Suv a Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Studentessa uccisa, 18enne indagato per omicidio stradale

In questa notizia si parla di: studentessa - uccisa

I messaggi, il coltello, il film del delitto: così è stata uccisa la studentessa

Studentessa milanese travolta e uccisa mentre attraversa la strada

Italia, studentessa travolta e uccisa in pieno centro: “Sbalzata per 10 metri”

#Napoli, studentessa spagnola uccisa sulle strisce. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 in corso Umberto I, all'altezza del civico 87. La giovane era arrivata in Italia per il programma Erasmus. L'investitore è un 18enne https://buff.ly/a1jdV7A - X Vai su X

Travolta e uccisa da un suv studentessa universitaria di 25 anni Vai su Facebook

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un suv; Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un Suv: 18enne indagato per omicidio stradale; Napoli, studentessa investita e uccisa da un SUV guidato da un 18enne, era in Erasmus.

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un Suv: 18enne indagato per omicidio stradale - Una studentessa spagnola di 20 anni è morta nella notte a Napoli in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto al corso Umberto. Secondo napoli.repubblica.it

Studentessa spagnola travolta e uccisa a Napoli da un suv guidato da un 18enne: la vittima era sulle strisce - La ragazza, in Italia per l'Erasmus, è morta dopo poche ore in ospedale. Segnala ilfattoquotidiano.it