Travolta e uccisa a Napoli da un Suv. Una studentessa spagnola è stata investita lungo corso Umberto I, intorno alle 2 di notte, mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 87. Alla guida del mezzo, una Range Rover, un ragazzo di 18 anni, che si è fermato subito dopo l’impatto. La vittima si trovava in Italia nell’ambito del programma Erasmus. Le condizioni della ragazza sono subito apparse gravi ai soccorritori, giunti sul posto. Trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare è deceduta poche ore dopo per le ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della polizia locale, per compiere tutti i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Studentessa spagnola travolta e uccisa a Napoli da un suv guidato da un 18enne: la vittima era sulle strisce

#Napoli, studentessa spagnola uccisa sulle strisce. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 in corso Umberto I, all'altezza del civico 87. La giovane era arrivata in Italia per il programma Erasmus. L'investitore è un 18enne https://buff.ly/a1jdV7A - X Vai su X

