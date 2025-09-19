studentessa spagnola muore investita sulle strisce da un suv a napoli

Roma, 19 settembre 2025 – Una studentessa spagnola di 20 anni, a Napoli nell'ambito del programma Erasmus, è stata investita e uccisa da un Suv guidato da un ragazzo di 18 anni. L'incidente si è verificato alle 2 della scorsa notte su corso Umberto I, nel pieno centro della città. La giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta dal vettura, una Range Rover. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la studentessa è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è morta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

