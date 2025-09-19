Studentessa morta investita a Napoli era una spagnola in Erasmus | travolta sulle strisce fermato un 18enne

Studentessa spagnola di 20 anni muore investita da un Suv a Napoli. Alla guida un 18enne, indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Studentessa morta investita a Napoli, era una spagnola in Erasmus: travolta sulle strisce, fermato un 18enne

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un suv; Studentessa di 20 anni travolta e uccisa mentre attraversa la strada sulle strisce

Napoli, studentessa spagnola investita da suv sul corso Umberto I, morta in ospedale - Una 20enne spagnola, a Napoli in Erasmus, è stata investita sul corso Umberto I nella notte; è deceduta poche ore dopo in ospedale ... Da fanpage.it

Studentessa spagnola investita e uccisa a Napoli: era sulle strisce, un 18enne guidava il Suv che ha centrato Saray Arias Fernandez - Una studentessa spagnola di 20 anni, a Napoli nell'ambito del programma Erasmus, è stata investita e uccisa da un Suv guidato da un ragazzo di 18 anni. Lo riporta ilgazzettino.it