Studentessa Erasmus investita e uccisa a Napoli da un 18enne
Un studentessa spagnola è stata uccisa a Napoli. Un suv, guidato da un 18enne, ha investito la 20enne intorno alle 2 della scorsa notte in Corso Umberto I, in pieno centro. Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando il Range Rover l'ha travolta. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118, sebbene le condizioni sono apparse subito gravissime è stata trasportata d'urgenza all' Ospedale del Mare, dove è morta qualche ora dopo. Al momento al giovane guidatore è stata ritirata la patente ed è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici, mentre l'auto si trova sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
