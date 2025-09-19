Studentessa di 20 anni travolta e uccisa mentre attraversa la strada sulle strisce

Today.it | 19 set 2025

Travolta da un'auto in corsa mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Una ragazza di 20 anni, studentessa spagnola in Italia per il programma Erasmus, è morta dopo essere stata investita in Corso Umberto I, nel quartiere Pendino, a Napoli. Napoli, studentessa travolta e uccisa mentre. 🔗 Leggi su Today.it

