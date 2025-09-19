Studente si uccide in chat | 19enne ammette di averlo istigato al suicidio e patteggia evitando il processo
Perugia, 19 settembre 2025 – Andrea Prospero morì a soli 19 uccidendosi. Lo fece ingerendo una combinazione letale di farmaci mentre era in chat con altri ragazzi che lo incoraggiavano a togliersi la vita. Una chat Telegram cruciale nell'indagine sul suicidio di Andrea Prospero rivela incitamenti da parte di un 18enne ora agli arresti domiciliari. Per la morte dello studente 19enne, Emiliano Volpe, studente romano di 19 anni, ha ammesso le proprie responsabilità e ha patteggiato la pena, evitando così il processo immediato fissato per l’8 ottobre. Il giovane è accusato di istigazion e al suicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
