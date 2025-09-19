Studente morto suicida Valditara annuncia | Massima trasparenza faremo piena luce su quanto accaduto

Il suicidio del quindicenne Paolo, originario della provincia di Latina ha scosso il mondo della scuola, spingendo il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a promettere "verità" assoluta sulla vicenda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Morto a 17 anni in moto, studente bagnino ed ex portiere: “A giugno aveva salvato un uomo in mare”

Consegnato diploma simbolico ai genitori di Jacopo Gallo, studente morto nell’aprile 2024 per un incidente stradale

Studente morto durante PCTO: pena sospesa per titolare e tecnico, archiviate le posizioni della DS e del tutor

"Ho avuto il piacere di conoscere Charlie Kirk. Le persone che lo accusano dandogli dell'estremista sono persone ignoranti che evidentemente non hanno mai seguito questo personaggio. È morto da eroe!" Lorenzo, studente di Roma

Studente scomparso a Perugia trovato morto in appartamento

Studente morto suicida, Valditara: “Il tema del bullismo mi rattrista parecchio. Fenomeno in aumento in tutta Europa, legato all’abuso dei social network. Verificare se ... - La tragica morte di Paolo, quindicenne trovato senza vita nella sua abitazione in provincia di Latina, riaccende i riflettori sul fenomeno del bullismo scolastico e sulle sue conseguenze più drammatic ... Si legge su orizzontescuola.it

“Perseguitato e insultato”: la storia di Paolo, lo studente morto suicida a Latina. La mamma: “Mio figlio lasciato senza ascolto” - La morte di Paolo, 15 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione in un comune, in provincia di Latina, riporta al centro dell’attenzione nazionale il dramma del bullismo e le sue conseguenze più ... orizzontescuola.it scrive