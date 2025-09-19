Arezzo, 19 settembre 2025 – Nella notte sul cavalcavia di via Arno ad Arezzo sono apparsi una bandiera palestinese e uno striscione con la scritta: Gaza brucia, fermiamo Israele! "Dopo oltre 70.000 morti di cui quasi 20.000 bambini non si ferma la furia genocida del governo israeliano. Da qualche giorno stanno spianando Gaza city con le bombe e i carri armati, costringendo oltre 400.000 persone ad una fuga disperata verso il niente. – scrivono da “Arezzo per Gaza”. “Non ci sono più parole per quanto sta accadendo nel silenzio e nella complicità dei paesi occidentali tra cui spicca l'Italia. Ora che anche l'ONU parla apertamente di genocidio tacere è impossibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Striscione in via Arno, Arezzo: “Gaza brucia! Fermiamo Israele”