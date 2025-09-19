STRISCIA LA NOTIZIA | PRIMA RIUNIONE VETI SMENTITI DE FILIPPI-RICCI STIMA E AMICIZIA
Striscia la Notizia torna o non torna? Torna. Lunedì ci sarà la prima riunione del gruppo di lavoro capitanato da Antonio Ricci per preparare la nuova stagione del tg satirico di Canale 5. Così riferisce La Verità, quotidiano vicino a Mediaset. Come da parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, Striscia tornerà a novembre su Canale 5, al di là degli ascolti ottenuti da La Ruota della Fortuna. Si torna dunque al lavoro: autori, inviati, redattori, etc. Si era parlato di veti da parte di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo, e della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: striscia - notizia
Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia
Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia
Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso
Enzo Iacchetti l’uomo più buono del mondo #Striscialanotizia #EnzinoIacchetti #EnzoIacchetti - X Vai su X
Selvaggia Lucarelli e i presunti finti “sold out” di Fedez . Ma Striscia già nel 2019 svelava i “tutto esaurito” farlocchi #Striscialanotizia Pinuccio #Fedez #SelvaggiaLucarelli - facebook.com Vai su Facebook
Striscia la Notizia in prima serata, l’ipotesi per salvare lo show dopo il successo di Gerry Scotti; Grande riunione su Gaza alla Casa Bianca. Witkoff: Un accordo prima della fine dell'anno; Media, da Trump pressioni su Israele per accelerare operazioni a Gaza. A settembre rischio fame per 640mila.
Striscia la Notizia in prima serata, l’ipotesi per salvare lo show dopo il successo di Gerry Scotti - Striscia la Notizia in prima serata, l’ipotesi per salvare lo show di Antonio Ricci dopo il successo inaspettato di Gerry Scotti. Da dilei.it
Striscia la notizia, ultimatum di Mediaset ad Antonio Ricci/ “In onda in prima serata oppure niente” - Striscia la notizia, ultimatum ad Antonio Ricci: in onda in prima serata oppure niente trasmissione ... Si legge su ilsussidiario.net