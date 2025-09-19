STRISCIA LA NOTIZIA | PRIMA RIUNIONE VETI SMENTITI DE FILIPPI-RICCI STIMA E AMICIZIA
Striscia la Notizia torna o non torna? Torna. Lunedì ci sarà la prima riunione del gruppo di lavoro capitanato da Antonio Ricci per preparare la nuova stagione del tg satirico di Canale 5. Così riferisce La Verità, quotidiano vicino a Mediaset. Come da parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, Striscia tornerà a novembre su Canale 5, al di là degli ascolti ottenuti da La Ruota della Fortuna. Si torna dunque al lavoro: autori, inviati, redattori, etc. Si era parlato di veti da parte di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo, e della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: striscia - notizia
Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia
Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia
Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso
#Conte, #Chivu e quel doppio… cartellino rosso! In attesa della Serie A, riviviamo le scintille tra gli allenatori di Napoli e Inter negli Striscioni di @CriMilitello #Striscialanotizia - X Vai su X
Selvaggia Lucarelli e i presunti finti “sold out” di Fedez . Ma Striscia già nel 2019 svelava i “tutto esaurito” farlocchi #Striscialanotizia Pinuccio #Fedez #SelvaggiaLucarelli Vai su Facebook
Striscia la Notizia in prima serata, l’ipotesi per salvare lo show dopo il successo di Gerry Scotti; Guerra Israele, ufficio Netanyahu: esercito eseguirà decisioni governo; Grande riunione su Gaza alla Casa Bianca. Witkoff: Un accordo prima della fine dell'anno.
Striscia la Notizia: cosa bolle davvero in pentola - Dopo settimane di indiscrezioni, arriva finalmente la conferma: Striscia la Notizia, il celebre tg satirico di Canale 5, tornerà sul piccolo schermo a partire da novembre. Scrive quilink.it
Striscia la Notizia in prima serata, l’ipotesi per salvare lo show dopo il successo di Gerry Scotti - Striscia la Notizia in prima serata, l’ipotesi per salvare lo show di Antonio Ricci dopo il successo inaspettato di Gerry Scotti. dilei.it scrive