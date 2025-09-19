STRISCIA LA NOTIZIA | PRIMA RIUNIONE VETI SMENTITI DE FILIPPI-RICCI STIMA E AMICIZIA

Striscia la Notizia torna o non torna? Torna. Lunedì ci sarà la prima riunione del gruppo di lavoro capitanato da Antonio Ricci per preparare la nuova stagione del tg satirico di Canale 5. Così riferisce La Verità, quotidiano vicino a Mediaset. Come da parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, Striscia tornerà a novembre su Canale 5, al di là degli ascolti ottenuti da La Ruota della Fortuna. Si torna dunque al lavoro: autori, inviati, redattori, etc. Si era parlato di veti da parte di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo, e della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

