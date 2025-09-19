Striscia appaltata | il piano Blair-Trump Capoluogo isolato 750mila in trappola

Donald Trump avrebbe cambiato idea sul futuro di Gaza: nessuna espulsione di massa, quella fantasticata nello Studio ovale al fianco di Benjamin Netanyahu a inizio sua presidenza (la Riviera di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Striscia «appaltata»: il piano Blair-Trump. Capoluogo isolato, 750mila in trappola

Contro la brutale invasione della Striscia di Gaza e il genocidio nei confronti del suo popolo, la Cgil si mobilita in tutta Italia dopodomani, venerdì 19 settembre. La nostra federazione dichiara 4 ore di sciopero generale a fine turno nella produzione culturale, - facebook.com Vai su Facebook

Il piano di Blair per Gaza, 'hub commerciale e resort' - Ha scatenato polemiche e suscitato timori nel Regno Unito l'attività di consulenza che l'ex premier laburista Tony Blair sta portando avanti con l'amministrazione Trump per elaborare un piano per il ... Si legge su ansa.it

Riviera a Gaza, il piano choc: 5 mila dollari a chi lascia la Striscia, controllo Usa per 10 anni e resort di lusso - La sigla è di quelle che piacciono al committente: GREAT sta per Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation. Segnala corriere.it