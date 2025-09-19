Straniero aggredito derubato e insultato a Castel Volturno | denunciati in cinque tre sono minorenni

Il giovane è stato insultato, minacciato e colpito con un casco, pugni e calci da un gruppo di cinque giovani a Castel Volturno (Caserta). È successo nella serata di domenica 14 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Straniero aggredito, derubato e insultato a Castel Volturno: denunciati in cinque, tre sono minorenni - La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato cinque giovani, tra cui tre minorenni, per aver aggredito un ragazzo egiziano nel centro cittadino di Castel Volturno. Segnala fanpage.it