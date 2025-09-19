Straniero aggredito derubato e insultato a Castel Volturno | denunciati in cinque tre sono minorenni

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane è stato insultato, minacciato e colpito con un casco, pugni e calci da un gruppo di cinque giovani a Castel Volturno (Caserta). È successo nella serata di domenica 14 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

