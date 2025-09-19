Strage sul lavoro a Marcianise Esplode un silos già chiuso in passato | tre operai morti due feriti

Stavano lavorando alla manutenzione di un silos i tre operai morti nell’esplosione avvenuta a Marcianise (Caserta) all’interno della Ecopartenope. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, mentre le prime attività di indagine sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. L e forze dell’ordine sul posto confermano che non risultano dispersi ma ci sono due feriti. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

