Strage sul lavoro a Marcianise Esplode un silos già chiuso in passato | tre operai morti due feriti

Secoloditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stavano lavorando alla manutenzione di un silos i tre operai morti nell’esplosione avvenuta a Marcianise (Caserta) all’interno della Ecopartenope. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, mentre le prime attività di indagine sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. L e forze dell’ordine sul posto confermano che non risultano dispersi ma ci sono due feriti. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.  di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

strage sul lavoro a marcianise esplode un silos gi224 chiuso in passato tre operai morti due feriti

© Secoloditalia.it - Strage sul lavoro a Marcianise. Esplode un silos (già chiuso in passato): tre operai morti, due feriti

In questa notizia si parla di: strage - lavoro

Morti sul lavoro: "La strage continua, il caldo peggiora le cose. Subito più ispettori"

La strage dei morti sul lavoro. Aumentano le vittime nel Piceno e anche le denunce di infortuni

Strage sul lavoro, morti tre operai a Napoli caduti dal montacarichi

Esplode fabbrica, tre operai morti a Marcianise; Esplosione in azienda rifiuti nel Casertano, morti 3 operai; Strage sul lavoro a Marcianise. Esplode un silos (già chiuso in passato): tre operai morti, due feriti.

strage lavoro marcianise esplodeEnnesima strage sul lavoro. Esplosione in un’azienda di rifiuti: tre operai morti e un disperso - Strage sul lavoro alla Ecopartenope di Marcianise, in un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti. Da quicosenza.it

strage lavoro marcianise esplodeEnnesima tragedia del lavoro, a Marcianise in provincia di Caserta morti tre operai, due sono feriti - L'esplosione di un silos in manutenzione ha sbalzato in aria per molti metri gli operai che erano al lavoro, il sito era stato chiuso in passato per irregolarità ... rtl.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Strage Lavoro Marcianise Esplode