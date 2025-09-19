Strage della funivia del Mottarone epilogo choc | 14 morti ma dopo 4 anni nessuno andrà in carcere La rabbia dei familiari | Ecco cosa vale una vita
Verbania, 19 settembre 2025 – Tre patteggiamenti e due non luogo a procedere. A quattro anni dal terribile incidente in cui persero la vita 14 persone, unico superstite il piccolo Eitan, all’epoca di cinque anni, il processo per l’incidente del Mottarone si chiude con pene che, quando saranno definitive, non prevedono il carcere, e con due proscioglimenti. Il gip del Tribunale di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le istanze di patteggiamento a 3 anni e 10 mesi avanzata da Luigi Nerini, titolare della Ferrovia del Mottarone, a 4 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi proposte da Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d’esercizio e capo servizio dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: strage - funivia
Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono
Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare
Strage Funivia del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti: nessuno in carcere
Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti per la strage della funivia - X Vai su X
Si chiude il processo sulla tragedia della funivia: pene ridotte, nessun carcere e due assoluzioni. Rabbia e amarezza tra familiari e istituzioni - facebook.com Vai su Facebook
Strage della funivia del Mottarone, epilogo choc: 14 morti, ma dopo 4 anni nessuno andrà in carcere. La rabbia dei familiari: “Ecco cosa vale una vita”; Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono; Strage del Mottarone, verso tre patteggiamenti nel processo.
Strage della funivia del Mottarone, epilogo choc: 14 morti, ma dopo 4 anni nessuno andrà in carcere. La rabbia dei familiari: “Ecco cosa vale una vita” - Il processo si chiude con due non luogo a procedere e tre patteggiamenti: pena massima 4 anni e 11 mesi. Scrive ilgiorno.it
Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi - Mottarone del 23 maggio 2021 tre imputati hanno chiesto di patteggiare con pene fino a 4 anni e 5 mesi ... Scrive ilfattoquotidiano.it