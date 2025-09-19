Strage della funivia del Mottarone epilogo choc | 14 morti ma dopo 4 anni nessuno andrà in carcere La rabbia dei familiari | Ecco cosa vale una vita

Verbania, 19 settembre 2025 – Tre patteggiamenti e due non luogo a procedere. A quattro anni dal terribile incidente in cui persero la vita 14 persone, unico superstite il piccolo Eitan, all’epoca di cinque anni, il processo per l’incidente del Mottarone si chiude con pene che, quando saranno definitive, non prevedono il carcere, e con due proscioglimenti. Il gip del Tribunale di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le istanze di patteggiamento a 3 anni e 10 mesi avanzata da Luigi Nerini, titolare della Ferrovia del Mottarone, a 4 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi proposte da Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d’esercizio e capo servizio dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

