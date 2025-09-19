Strade chiuse Ironman 2025 a Cervia | come cambia la viabilità

Cervia (Ravenna), 19 settembre 2025 – Cambio di viabilità per Ironman Italy Emilia-Romagna. Ospedali sempre raggiungibili. Ironman Cervia 2025: percorsi, programma e orari delle gare Strade chiuse. Domani, sabato 20 settembre, si prevede la chiusura della E45, da Ravenna fino al raccordo con via Emilia-Torre del Moro dalle 5, in entrambe le direzioni. Dalle 7:30 è prevista la chiusura della secante, dall’innesto della E45 fino all’intersezione con via San Cristoforo, in entrambi i sensi di marcia. Uscita obbligatoria n. 5 su via Dismano. Sarà invece chiuso al traffico l’ingresso n. 4 dalla rotonda Secante in direzione Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse Ironman 2025 a Cervia: come cambia la viabilità

