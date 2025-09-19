Storie dallo scavo | gli etruschi di Volterra raccontano…

In occasione di Bright Night. La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell'Università di Pisa organizza visite guidate e approfondimenti tematici nell’ambito della mostra archeologica “Dimore eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: storie - scavo

Buon 1 Aprile! Oggi vi dedichiamo il nostro speciale "PESCE D'APRILE" a tema con la giornata di studi di quest'anno: un frammento di ciotola ingobbiata con pesce graffito, scarti di produzione (dallo scavo di Villa Quercioli a Pisa). Per info sulla call for papers: Vai su Facebook

Storie dallo scavo: gli etruschi di Volterra raccontano…; Dimore Eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra; Bright Night 2025 con il Sistema Museale di Ateneo.

Mostra 'Dimore eterne. I tumuli etruschi delle colombaie di Volterra' - La mostra sarà aperta al pubblico con un nuovo allestimento curato dal Laboratorio di Archeologia e dal Laboratorio Marsia del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, insieme con la Soprintendenza ... Segnala pisatoday.it