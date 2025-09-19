Storia scienza e musica al centro dei prossimi eventi del Settembre in città
Firenze, 19 settembre 2025 – Storia, scienza e musica protagoniste nei prossimi eventi del “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura”, promosso dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine. Lunedì 22 settembre (ore 16:30) la Villa Medicea del Poggio Imperiale (piazzale del Poggio Imperiale) ospita “Società e cultura in Toscana dal Congresso di Vienna alla prima Guerra d’Indipendenza (18151848) “, a cura di Comitato Fiorentino per il Risorgimento, Associazione Fiorentina Battaglie in Scala e Il Foyer - Amici della Lirica di Firenze in collaborazione con Educandato Statale SS. Annunziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: storia - scienza
Dalla Bollitura alla Pressione: Storia, Scienza e Cultura della Macchina da Caffè
Unicam, quasi 700 anni di storia: "Scienza, innovazione e ricerca. Matricole in crescita del 10%"
Sicilia archeologia subacquea, al via la mappatura digitale della secca di Capo Graziano: Scarpinato «Incontro tra scienza e storia»
FUNGHI. Uno sguardo fra scienza e storia ? Dalla biologia all’uso tradizionale, fino alle prospettive più innovative: la mostra accompagna i visitatori alla scoperta dell’affascinante universo dei funghi. Un viaggio che rivela anche un sorprendente “World Wid Vai su Facebook
Storia, scienza e musica al centro dei prossimi eventi del “Settembre in città”; Le parole contano, al via il Festival; Riccione: scienza, musica, storia e un tocco di eleganza inglese nel weekend della Festa della mamma.
Storia, scienza e musica al centro dei prossimi eventi del “Settembre in città” - Le Associazioni per la cultura” del Centro Associazioni Culturali Fiorentine ... Da msn.com
Il profondo legame tra storia e scienza al centro della XVII edizione dei Giovani Pensatori - Figura centrale del convegno internazionale sarà Carl Marx, nel convegno che vuole ripensare la figura dello scienziato rivoluzionario. Scrive varesenews.it