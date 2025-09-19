Storia scienza e musica al centro dei prossimi eventi del Settembre in città

Firenze, 19 settembre 2025 – Storia, scienza e musica protagoniste nei prossimi eventi del “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura”, promosso dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine. Lunedì 22 settembre (ore 16:30) la Villa Medicea del Poggio Imperiale (piazzale del Poggio Imperiale) ospita “Società e cultura in Toscana dal Congresso di Vienna alla prima Guerra d’Indipendenza (18151848) “, a cura di Comitato Fiorentino per il Risorgimento, Associazione Fiorentina Battaglie in Scala e Il Foyer - Amici della Lirica di Firenze in collaborazione con Educandato Statale SS. Annunziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

