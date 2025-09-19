Stop armi al porto Bloccati due container Pd e Sapir si coalizzano | Basta restare inerti
Stop al transito dal porto di Ravenna delle armi destinate a Israele. Di sicuro, per ora, è stato fermato il passaggio di due container contenenti esplosivi indirizzati a Haifa. Il materiale che sarebbe finito nelle mani dell’Idf, le forze armate israeliane, impegnate a far spostare forzatamente la popolazione palestinese da Gaza City. È questa la strada imboccata da Comune, Provincia e Regione, tutti enti guidati da amministratori del Partito democratico: Alessandro Barattoni (sindaco), Valentina Palli (presidente della Provincia) e Michele de Pascale (governatore della Regione). Tutto si è svolto nel giro di poche ore, come ricostruito da Barattoni ieri durante una conferenza stampa convocata in fretta e furia in municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
