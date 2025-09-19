Stop al progetto di riqualificazione della cava Pioppi | il Genio civile blocca la proposta

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli uffici del Genio civile di Caserta hanno respinto il contestato progetto di “riqualificazione” della cava Provine Pioppi, situata al confine con Valle di Maddaloni. La decisione è arrivata ieri, mentre davanti alla sede di via Battisti un gruppo di attivisti manteneva un presidio di protesta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stop - progetto

Giardino San Leonardo, addio al progetto. Johns Hopkins: “Costretti allo stop”

Barbara D’Urso in Rai, il vero motivo dello stop temporaneo al progetto in prima serata

Impianto crematorio a Tavernelle. Mozione respinta tra le proteste. Il progetto va avanti, nessuno stop

Stop al progetto di riqualificazione della cava Pioppi: il Genio civile blocca la proposta; Cava Caserta-Valle di Maddaloni. Sit in davanti al Genio Civile. Progetto di riqualificazione dichiarato improcedibile; Caserta / Provincia. Colline in pericolo di nuovo: il ritorno della minaccia cave. Territorio incapace di futuro: la nota WWF..

Riqualificazione del Municipio. Stop alla sosta nella via e nel retro - Iniziano i lavori di riqualificazione dell'ex municipio di San Giorgio su Legnano, finanziati dai fondi Pnrr. Secondo ilgiorno.it

Nuovo look per Bonascola. La riqualificazione procede fra stop and go - Ritardi sulla rotatoria per un contenzioso con la ditta che esegue i lavori. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Progetto Riqualificazione Cava