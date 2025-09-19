Stop al progetto di riqualificazione della cava Pioppi | il Genio civile blocca la proposta
Gli uffici del Genio civile di Caserta hanno respinto il contestato progetto di “riqualificazione” della cava Provine Pioppi, situata al confine con Valle di Maddaloni. La decisione è arrivata ieri, mentre davanti alla sede di via Battisti un gruppo di attivisti manteneva un presidio di protesta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
