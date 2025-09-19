Stop ai medici a gettone con l’arrivo di nuovi professionisti che lavoreranno in pianta stabile nei Pronto soccorso degli ospedali della provincia. E’ l’importante novità emersa dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria che si è tenuta ieri pomeriggio in Provincia alla quale hanno partecipato il presidente Fabio Braglia, i vertici della sanità locale e i sindaci del territorio (45 i presenti). Le Aziende sanitarie modenesi hanno presentato il piano di riforma per salvaguardare il sistema di Emergenza-urgenza e migliorare l’offerta sanitaria. Tra gli obiettivi principali che hanno guidato l’intero percorso, tutelare i Ps provinciali, rimodulando l’assetto organizzativo e ricercando personale, anche in vista dell’eliminazione del ricorso alle cooperative di medici entro il 31 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stop ai medici a gettone. Pronto soccorso, si cambia. Arriva nuovo personale. Cau h24 a Castelfranco