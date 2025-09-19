Stile Lubiam Quando l’eleganza è senza tempo

Entrare da Lubiam significa varcare la soglia di un mondo in cui il tempo sembra avere un ritmo diverso. Fondata nel 1911 a Mantova e guidata oggi dalla quarta generazione della famiglia Bianchi, l’azienda rappresenta un’eccellenza del made in Italy che ha saputo coniugare l’antica arte sartoriale con la modernità dei processi produttivi. Qui ogni giacca è il risultato di un lavoro meticoloso e paziente: servono sette giorni per arrivare al capo finito, nonostante l’organizzazione consenta di produrre ventiquattro capi ogni ora, centonovantadue in una giornata. La forza di Lubiam non sta soltanto nella qualità della manifattura, rigorosamente fatta a mano, ma anche nella sua comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net