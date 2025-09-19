Steve Kerr incontra Alcaraz e lo ‘incorona’ | Mai visto niente del genere

(Adnkronos) – Steve Kerr ‘incorona’ Carlos Alcaraz. L’ex cestista americano, oggi allenatore dei Golden State Warriors, ha incontrato il tennista spagnolo, fresco vincitore degli Us Open e nuovo numero uno del mondo dopo il sorpasso a Jannik Sinner, a San Francisco, in California, dove Alcaraz, nella sua nuova versione bionda, rappresenterà il Team Europe nella Laver Cup 2025, al via oggi, venerdì 19 settembre. Proprio la finale di New York, dove Alcaraz ha battuto Sinner in quattro set, è stata al centro del dialogo tra i due: “Mi diverto veramente tanto a vederti giocare, la finale della settimana scorsa è stata incredibile. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Steve Kerr incontra Alcaraz e lo ‘incorona’: “Mai visto niente del genere”

Mai visto niente del genere, Steve Kerr 'incorona' Alcaraz

