Stephen King | dalla pagina allo schermo

Stephen King è ormai uno degli scrittori più affermati del panorama mondiale. Solo pochi autori storici, come Agatha Christie e Shakespeare, possono vantare un numero così alto di adattamenti televisivi e cinematografici. Lo scrittore del Maine ha saputo portare al pubblico storie dalla forte impronta cinematografica: abbastanza popolari da conquistare il pubblico generalista, ma al tempo stesso stratificate e complesse, tanto da essere riconosciute e apprezzate anche da critici e appassionati del genere. Come per tutti i grandi autori, uno dei segreti del “Re del terrore” risiede nella capacità di trascrivere esperienze e fatti biografici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

