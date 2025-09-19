Stefano De Martino vittima di scippo | con il trucco dello specchietto gli rubano il Patek Philippe

“Lasciami o ti sparo“. Non appena abbassato il finestrino per controllare cosa fosse accaduto al suo specchietto restrovisore, il polso di Stefano De Martino è stato afferrato da un soggetto alla guida di uno scooter e il suo orologio di lusso gli è stato strappato via. Il conduttore di Affari Tuoi era incolonnato nel traffico . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

