Stefano De Martino vittima di scippo | con il trucco dello specchietto gli rubano il Patek Philippe
“Lasciami o ti sparo“. Non appena abbassato il finestrino per controllare cosa fosse accaduto al suo specchietto restrovisore, il polso di Stefano De Martino è stato afferrato da un soggetto alla guida di uno scooter e il suo orologio di lusso gli è stato strappato via. Il conduttore di Affari Tuoi era incolonnato nel traffico . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: stefano - martino
L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo
Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Durante la puntata del 17 settembre, Stefano De Martino ha risposto con ironia alla sigla del programma rivale condotto da Gerry Scotti Vai su Facebook
Milly Carlucci difende pubblicamente Stefano De Martino e mette un freno alla macchina del fango contro il conduttore. «È presto per darlo sconfitto: #AffariTuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo» #Bal - X Vai su X
Stefano De Martino derubato dell'orologio con il trucco dello specchietto a Milano; Milano, rubato l’orologio a Stefano De Martino con trucco specchietto; Stefano De Martino vittima di furto a Milano: rubato l’orologio con il trucco dello specchietto.
Stefano De Martino vittima di furto a Milano: rubato l’orologio con il trucco dello specchietto - Il conduttore televisivo stava guidando la sua auto quando è stato avvicinato da due uomini in scooter. Come scrive msn.com
Stefano De Martino derubato a Milano: i ladri gli strappano dal polso un Patek Phlippe da 40mila euro - I ladri, due uomini in scooter poi fuggiti nel traffico, avrebbero utilizzato il "trucco dello specchietto" ieri pomeriggio, mentre il conduttore ... Si legge su fanpage.it