Stefano De Martino vittima di scippo | con il trucco dello specchietto gli rubano il Patek Philippe

Ildifforme.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Lasciami o ti sparo“. Non appena abbassato il finestrino per controllare cosa fosse accaduto al suo specchietto restrovisore, il polso di Stefano De Martino è stato afferrato da un soggetto alla guida di uno scooter e il suo orologio di lusso gli è stato strappato via. Il conduttore di Affari Tuoi era incolonnato nel traffico . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

stefano de martino vittima di scippo con il trucco dello specchietto gli rubano il patek philippe

© Ildifforme.it - Stefano De Martino vittima di scippo: con il trucco dello specchietto gli rubano il Patek Philippe

In questa notizia si parla di: stefano - martino

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino derubato dell'orologio con il trucco dello specchietto a Milano; Milano, rubato l’orologio a Stefano De Martino con trucco specchietto; Stefano De Martino vittima di furto a Milano: rubato l’orologio con il trucco dello specchietto.

stefano de martino vittimaStefano De Martino vittima di furto a Milano: rubato l’orologio con il trucco dello specchietto - Il conduttore televisivo stava guidando la sua auto quando è stato avvicinato da due uomini in scooter. Come scrive msn.com

stefano de martino vittimaStefano De Martino derubato a Milano: i ladri gli strappano dal polso un Patek Phlippe da 40mila euro - I ladri, due uomini in scooter poi fuggiti nel traffico, avrebbero utilizzato il "trucco dello specchietto" ieri pomeriggio, mentre il conduttore ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano De Martino Vittima