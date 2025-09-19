Stefano De Martino tagliato dal concerto su Canale 5 | il motivo

Stefano De Martino non comparirà nel concerto di Sal Da Vinci in onda il 25 settembre 2025 su Canale 5. L’evento, registrato a Napoli in Piazza del Plebiscito, vedrà salire sul palco grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano come Gigi D’Alessio, Renato Zero e Paolo Bonolis. Ma l’unico taglio effettuato riguarderà proprio il volto Rai. A rivelarlo è Dagospia, che ha fornito dettagli sorprendenti sulla decisione del conduttore di Affari Tuoi. Ospitata cancellata: la scelta è partita da Stefano De Martino. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la decisione di escludere Stefano De Martino dal montaggio televisivo del concerto non sarebbe arrivata da Mediaset. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

