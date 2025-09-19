Stefano De Martino rapinato il conduttore vittima di furto | Rubato l’orologio da 40 mila euro

Il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, rapinato da due uomini in scooter che gli hanno rubato un orologio Patek Philippe da 40 mila euro. Stefano De Martino rapinato, sottratto orologio da 40 mila euro. Stefano De Martino rapinato a Milano in zona Bocconi. Il conduttore di Affari Tuoi stava guidando la sua auto quando è stato avvicinato da due uomini in scooter. Al 35enne è stato sottratto un orologio, precisamente un Patek Philippe, dal valore di 40 mila euro. Il tutto è avvenuto rapidamente e in pochi minuti; De Martino si trovava a bordo della sua auto quando i due malviventi gli si sono accostati accanto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

