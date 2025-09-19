Stefano De Martino rapinato dell' orologio da 40mila euro Un rapinatore | Lasciami o ti sparo

Il conduttore Stefano De Martino è stato rapinato giovedì pomeriggio a Milano dell'orologio Patek Philippe di 40mila euro da due uomini a bordo di uno scooter. Il colpo in zona BocconiIl colpo è avvenuto in via Gian Carlo Castelbarco, zona Bocconi, intorno alle 17. L'ex ballerino era in auto, una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

