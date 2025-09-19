Stefano De Martino rapinato dell' orologio da 40mila euro Un rapinatore | Lasciami o ti sparo

Il conduttore Stefano De Martino è stato rapinato giovedì pomeriggio a Milano dell'orologio Patek Philippe di 40mila euro da due uomini a bordo di uno scooter. Il colpo in zona BocconiIl colpo è avvenuto in via Gian Carlo Castelbarco, zona Bocconi, intorno alle 17. L'ex ballerino era in auto, una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Prosegue il momento no per Stefano De Martino, dopo il caso dei video intimi rubati e il calo degli ascolti in tv. Il volto di punta di Rai1 è stato derubato del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro. Il furto ieri pomeriggio in zona Bocconi Vai su Facebook

Stefano De Martino rapinato a Milano: trucco dello specchietto, via l'orologio da 40mila euro - Stefano De Martino rapinato, orologio rubato con il trucco dello specchietto mentre era a Milano, il conduttore ha cercato di resistere ma è stato minacciato

