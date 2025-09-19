Stefano De Martino rapinato dell’orologio da 40mila euro nel centro di Milano | Lasciami o ti sparo
Rapinato dell’orologio di lusso e minacciato: è il film dell’ennesimo colpo in centro a Milano, ma stavolta la vittima è un volto notissimo della tv: Stefano De Martino. “Lasciami o ti sparo”: così ha intimato al conduttore di Affari Tuoi, uno dei malviventi che con il “trucco dello specchietto” lo ha derubato dell’orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano. Il popolare ballerino e conduttore televisivo era in via Castelbarco ed è prima stato toccato da un scooter allo specchietto. Quando ha sporto la mano per rimetterlo a posto è subentrato un secondo scooter con due uomini in sella che hanno cercato di sfilargli l’ orologio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
