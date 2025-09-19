Stefano De Martino rapinato dell' orologio da 40mila euro con il trucco dello specchietto

Il conduttore di Affari tuoi Stefano De Martino è rimasto vittima di una rapina il 18 settembre a Milano. Il 35enne è stato derubato del suo orologio, un Patek Philippe dal valore di 40mila euro. La rapinaTutto è avvenuto in pochi attimi. Stando a quanto è stato ricostruito, De Martino si trovava. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: stefano - martino

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino derubato dell'orologio a Milano con il trucco dello specchietto - X Vai su X

Durante la puntata del 17 settembre, Stefano De Martino ha risposto con ironia alla sigla del programma rivale condotto da Gerry Scotti Vai su Facebook

Stefano De Martino rapinato a Milano con il trucco dello specchietto: i ladri gli strappano un Patek Philippe da 40 mila euro; Stefano De Martino rapinato dell'orologio da 40mila euro con il trucco dello specchietto; Stefano De Martino rapinato a Milano: trucco dello specchietto, via l'orologio da 40mila euro.

Stefano De Martino rapinato a Milano: trucco dello specchietto, via l'orologio da 40mila euro - Stefano De Martino rapinato, orologio rubato con il trucco dello specchietto mentre era a Milano, il conduttore ha cercato di resistere ma è stato minacciato ... Come scrive gazzetta.it

Stefano De Martino rapinato dell'orologio da 40 mila euro - Forse anche qualcosa in più, considerando che le quotazioni di certi orologi di lusso possono andare al rialzo ... Si legge su msn.com