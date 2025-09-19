Stefano De Martino rapinato dell' orologio da 40 mila euro
AGI - Mai uno specchietto laterale costò così tanto. Quarantamila euro, per l'esattezza. Forse anche qualcosa in più, considerando che le quotazioni di certi orologi di lusso possono andare al rialzo e non al ribasso, rispetto al prezzo di listino. Cosa c'entra un orologio con uno specchietto d'auto laterale? Molto, se per proteggere l'accessorio si è costretti a tirar giù il finestrino dell'auto e ad allungare il braccio sinistro, quello dove si allaccia l' orologio. E se l' orologio è un Patek Philippe esclusivo, il danno è grave. La tecnica dello specchietto per furti di lusso. C'è chi si è specializzato nel far fruttare la tecnica dello specchietto per sfilare orologi di lusso. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: stefano - martino
