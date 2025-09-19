Stefano De Martino rapina in pieno centro | interviene la polizia
“Lasciami o ti sparo”. Una minaccia gelida, urlata da dietro il casco, ha segnato il momento in cui Stefano De Martino si è ritrovato vittima di una rapina in pieno giorno. Il conduttore televisivo, volto noto di Affari Tuoi, era fermo nel traffico quando un colpo improvviso allo specchietto laterale lo ha indotto ad abbassare il finestrino per controllare cosa fosse accaduto. È stato allora che un uomo in scooter gli ha afferrato il polso, strappandogli con violenza un orologio di lusso dal valore di circa 50mila euro. Il gesto, fulmineo e studiato, ha lasciato De Martino spiazzato. Ha tentato di opporsi, di trattenere il prezioso Patek Philippe, ma di fronte a quella frase minacciosa ha dovuto desistere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
