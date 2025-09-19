Stefano De Martino nella bufera per i video rubati | un famoso conduttore vorrebbe intervistarlo ecco chi è

Stefano De Martino al centro dello scandalo per i video privati hackerati. La fidanzata Caroline Tronelli si è cancellata dai social, mentre un famoso conduttore vorrebbe intervistarlo nel suo storico programma. Scopriamo chi è! Leggi anche: La storia dei video di Stefano De Martino si complica: le immagini sono online e la situazione è degenerata Il caso dei video rubati di Stefano De Martino continua a far discutere e ad arricchirsi di nuovi sviluppi. L’ex ballerino e attuale conduttore di Affari Tuoi si trova al centro di un vero e proprio scandalo mediatico, che ha spinto la Procura di Roma ad aprire un’ indagine con l’ipotesi di revenge porn. 🔗 Leggi su Donnapop.it

