Stefano De Martino lite furiosa con Caroline Tronelli | scoppia il caos svelato il motivo della crisi

Dopo settimane vissute sotto i riflettori tra impegni televisivi e problemi legati alla violazione della privacy, per Stefano De Martino arriva un nuovo scossone nella sfera personale. La sua relazione con Caroline Tronelli, già messa a dura prova dagli eventi recenti, sembra aver subito un brusco colpo. Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva le immagini di una accesa discussione tra il conduttore napoletano e la sua giovane compagna, avvenuta in un noto ristorante romano. Una scena che ha immediatamente fatto il giro del web, alimentando indiscrezioni su una possibile crisi tra i due. Ma cosa è successo davvero? Stefano De Martino e Caroline Tronelli: la litigata furiosa, cosa è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Stefano De Martino, lite furiosa con Caroline Tronelli: scoppia il caos, svelato il motivo della crisi

