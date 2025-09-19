Stefano De Martino derubato in strada | furto dell’orologio da 40mila euro

Brutta disavventura per Stefano De Martino che sarebbe stato derubato in strada, a Milano, da alcuni malviventi che gli avrebbero sottratto un costoso orologio dal valore di 40mila euro. Stefano De Martino derubato: furto dell’orologio di lusso. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Stefano De Martino si trovava al volante della sua auto, una Mercedes in via Gian Carlo Castelbarco, un’area molto trafficata in zona Bocconi. Il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato vittima dell’ormai tristemente famosa “truffa dello specchietto”. Erano circa le 17.00 quando due malviventi in moto si sarebbero accostati alla sua automobile, spostando lo specchietto. 🔗 Leggi su Dilei.it

