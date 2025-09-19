Stefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto | quanto vale l’orologio
Milano – Il conduttore televisivo ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima di un furto giovedì pomeriggio nella zona Bocconi di Milano. I malviventi gli hanno portato via un orologio Patek Philippe del valore di alcune migliaia di euro utilizzando il cosiddetto “trucco dello specchietto”. Secondo quanto ricostruito, De Martino si trovava alla guida della sua Mercedes quando è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter. I malviventi hanno deliberatamente urtato lo specchietto retrovisore del veicolo del conduttore, inscenando un finto incidente. Quando De Martino ha istintivamente allungato la mano fuori dal finestrino per rimettere a posto lo specchietto danneggiato, i due complici ne hanno approfittato per sfilargli rapidamente l’orologio di lusso dal polso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: stefano - martino
L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo
Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Durante la puntata del 17 settembre, Stefano De Martino ha risposto con ironia alla sigla del programma rivale condotto da Gerry Scotti Vai su Facebook
Milly Carlucci difende pubblicamente Stefano De Martino e mette un freno alla macchina del fango contro il conduttore. «È presto per darlo sconfitto: #AffariTuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo» #Bal - X Vai su X
Stefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto: quanto vale l’orologio; Milano, rubato l’orologio a Stefano De Martino con trucco specchietto; De Martino derubato di un orologio di lusso.
Stefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto: quanto vale l’orologio - Il conduttore televisivo è stato derubato in zona Bocconi da due malviventi in scooter che hanno messo in atto una tecnica piuttosto nota di furto ... Da ilgiorno.it
De Martino derubato di un orologio di lusso - La denuncia del conduttore televisivo affiancato da uno scooter con il 'trucco dello specchietto' in zona Bocconi, a Milano ... Si legge su rainews.it