Stefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto | quanto vale l’orologio

Milano – Il conduttore televisivo ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima di un furto giovedì pomeriggio nella zona Bocconi di Milano. I malviventi gli hanno portato via un orologio Patek Philippe del valore di alcune migliaia di euro utilizzando il cosiddetto “trucco dello specchietto”. Secondo quanto ricostruito, De Martino si trovava alla guida della sua Mercedes quando è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter. I malviventi hanno deliberatamente urtato lo specchietto retrovisore del veicolo del conduttore, inscenando un finto incidente. Quando De Martino ha istintivamente allungato la mano fuori dal finestrino per rimettere a posto lo specchietto danneggiato, i due complici ne hanno approfittato per sfilargli rapidamente l’orologio di lusso dal polso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

