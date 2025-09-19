Stefano De Martino derubato a Milano | i ladri gli strappano dal polso un Patek Phlippe da 40mila euro
I ladri, due uomini in scooter poi fuggiti nel traffico, avrebbero utilizzato il "trucco dello specchietto" ieri pomeriggio, mentre il conduttore era al volante della sua Mercedes in zona Bocconi a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
De Martino derubato di un orologio di lusso con il "trucco dello specchietto" - Il conduttore Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro. Scrive rainews.it
Stefano De Martino, rubato l'orologio Patek Philippe con il "trucco dello specchietto": il furto a Milano - Prosegue il momento no per Stefano De Martino, dopo il caso dei video intimi rubati e il calo degli ascolti in tv. Segnala msn.com