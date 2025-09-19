Stefano De Martino a Milano gli rubano un Patek Philippe con il trucco dello specchietto

Repubblica.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore rapinato ieri in zona Bocconi da due uomini in scooter, ha provato a resistere ma uno dei due gli ha detto: “Lasciami o ti sparo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

stefano de martino a milano gli rubano un patek philippe con il trucco dello specchietto

© Repubblica.it - Stefano De Martino, a Milano gli rubano un Patek Philippe con il trucco dello specchietto

In questa notizia si parla di: stefano - martino

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Milano, rubato l’orologio a Stefano De Martino con trucco specchietto; Stefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto: quanto vale l’orologio; Stefano De Martino, a Milano gli rubano un Patek Philippe con il trucco dello specchietto.

stefano de martino milanoStefano De Martino derubato del suo Patek Philippe a Milano con il trucco dello specchietto: quanto vale l’orologio - Il conduttore televisivo è stato derubato in zona Bocconi da due malviventi in scooter che hanno messo in atto una tecnica piuttosto nota di furto ... Da ilgiorno.it

stefano de martino milanoDe Martino derubato di un orologio di lusso - La denuncia del conduttore televisivo affiancato da uno scooter con il 'trucco dello specchietto' in zona Bocconi, a Milano ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stefano De Martino Milano