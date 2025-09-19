Stato di Palestina all' Onu crescono gli Stati pronti a dire sì Lunedì tocca alla Francia
Sul riconoscimento britannico annunciato per settembre all’Onu dello Stato di Palestina «non sono d’accordo» con il premier Keir Starmer, «è uno dei nostri pochi motivi di divergenza». Lo ha detto il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Starmer a Chequers. Trump ha insistito che ora la priorità è ottenere «l'immediata liberazione degli ostaggi», sostenendo che. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Abbas:Stato Palestina,decisione storica
Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all'assemblea Onu
Stato di Palestina, mozione per il riconoscimento in consiglio comunale
Guerra Medioriente, veto Usa alla bozza Onu sugli aiuti a Gaza: è l'unico no; Le notizie di giovedì 18 settembre sul conflitto in Medio Oriente; Il Lussemburgo riconoscerà lo Stato di Palestina.
Stato di Palestina all'Onu, crescono gli Stati pronti a dire sì. Lunedì tocca alla Francia - Secondo Macron è «il modo migliore per isolare Hamas» nell’ambito del piano che la Francia sta promuovendo presso le Nazioni Unite ... Riporta msn.com
Tajani: 'Aderiamo alla dichiarazione Onu sullo Stato di Palestina' - Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri, nel corso di una iniziativa a Palermo, confermando l'adesione dell'Italia ad un percorso politico e ... Secondo ansa.it