Stato di Palestina all' Onu crescono gli Stati pronti a dire sì Lunedì tocca alla Francia

Sul riconoscimento britannico annunciato per settembre all’Onu dello Stato di Palestina «non sono d’accordo» con il premier Keir Starmer, «è uno dei nostri pochi motivi di divergenza». Lo ha detto il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Starmer a Chequers. Trump ha insistito che ora la priorità è ottenere «l'immediata liberazione degli ostaggi», sostenendo che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

