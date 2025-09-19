Stato di crisi idrica | crescono le adesioni e arrivano le telecamere Rai

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 21 i comuni della provincia di Avellino che hanno già deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi idrica in Irpinia e l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. I sindaci di Montefredane, Paternopoli, Santa Paolina, Summonte, San Mango sul Calore, Nusco, Torrioni, Sorbo Serpico, Solofra, Quadrelle, Castel Baronia, Capriglia Irpina, Venticano, Parolise, San Potito Ultra, Mercogliano, Montefusco, Grottolella, Candida, Vallesaccarda e Manocalzat i hanno chiesto alla Giunta regionale della Campania l’adozione di una formale delibera per la dichiarazione dello stato di crisi idrica regionale in provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Stato di crisi idrica”: crescono le adesioni, e arrivano le telecamere Rai

