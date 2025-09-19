Programmazione televisiva di venerdì 19 settembre 2025: eventi, film e show principali. La serata del 19 settembre 2025 offre un’ampia varietà di appuntamenti televisivi, dai concerti alle fiction, passando per talk show e pellicole cult. La scelta di programmi copre diversi generi e target, garantendo intrattenimento di qualità su tutte le principali reti nazionali. Di seguito si approfondiscono le proposte più rilevanti della serata, con dettagli sui contenuti e gli orari. Offerta delle principali emittenti italiane. Rai: musica, serie e cinema in prima serata. Rai 1 – 21:30 – Suzuki Jukebox – La notte delle Hit: uno spettacolo musicale che celebra i successi italiani dagli anni ’70 ai primi duemila, trasmesso dall’Inalpi Arena di Torino. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Staserain tv 19 settembre 2025: guida ai programmi, film e show in prima serata