Starmer | con Trump discusso su come aumentare pressione su Putin
Milano, 18 set. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa su come "aumentare la pressione" sul presidente russo Vladimir Putin, nel secondo giorno della visita di Stato del presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: starmer - trump
Scozia,Trump oggi vedrà premier Starmer
Trump vede Starmer oggi alle 13 a Turnberry
Ucraina, i magnifici 3 (Macron, Merz e Starmer) ci trascinano alla guerra atomica mentre Meloni balbetta e Trump fa cassa coi Patriot
Trump e Starmer hanno firmato quello che entrambe le parti hanno salutato come un accordo storico su scienza e tecnologia, ma le opinioni divergono su immigrazione e Palestina - X Vai su X
askanews. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia Chequers, la residenza di campagna del primo ministro britannico Keir Starmer, al termine della sua visita di Stato nel Regno Unito. Poco prima una photo opportunity con il presidente Usa, la First - facebook.com Vai su Facebook
Starmer: con Trump discusso su come aumentare pressione su Putin; Trump grato al Regno Unito, ma restano differenze fondamentali; Starmer: con Trump discusso su come aumentare pressione su Putin.
Ucraina, Trump: "Deluso da Putin". Starmer: "Aumentare pressione su Mosca" - Trump ha dichiarato di credere che se il prezzo del petrolio dovesse calare, "Putin sarà costretto a ritirarsi" dalla guerra in Ucraina. adnkronos.com scrive
Starmer: con Trump discusso su come aumentare pressione su Putin - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa su come "aumentare la ... Segnala libero.it